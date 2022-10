Die Coronazahlen in der Südpfalz sind im Vergleich zum Dienstag gesunken. Nach der Mitteilung der Gesundheitsämter wurden 242 neue Fälle mit Covid-19 registriert, am Dienstag waren es 380. Es sind 42 neue Fälle in Landau, 102 im Kreis Südliche Weinstraße und 98 im Kreis Germersheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz: 443,3 in Landau, 481,7 an der Weinstraße und 521,2 im Kreis Germersheim.