Über 200 Personen haben sich trotz des geltenden Verbots an den in sozialen Medien beworbenen Treffpunkten für „Montagsspaziergänge“ getroffen. In Landau waren auf dem Rathausplatz laut Polizei rund 100 Personen in Kleingruppen anwesend. Es wurden Personalien aufgenommen. Gegen 18.40 Uhr wurde ein Böller in der Salzhausgasse gezündet, der Verursacher konnte nicht ermittelt werden. Nach mehreren Lautsprecherdurchsagen leerte sich der Platz gegen 19 Uhr. In Annweiler trafen sich rund 30 Personen, die nach Polizeiansprachen den Bereich am Schwimmbad verlassen haben. Kleingruppen zogen dann durch ein Wohngebiet. Dort stimmten sie das Lied „Stille Nacht“ an und riefen „Frieden, Freiheit, keine Diktatur“. In Bad Bergzabern waren laut Polizei rund 80 Personen unterwegs, die den Schlossplatz nach Ansprachen schnell verließen. Die Polizei war an allen Orten mit vielen Einsatzkräften deutlich sichtbar präsent.