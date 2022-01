162 Corona-Neuinfizierte melden die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim seit der letzten Erhebung am Donnerstag. In Landau wurden 43 Ansteckungen registriert, im Kreis Südliche Weinstraße 45 und im Kreis Germersheim 74. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 383,4 in Landau, 291,6 im Kreis SÜW und 340,3 im Kreis Germersheim.