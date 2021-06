„Kräftig in die Pedale treten“ hieß es vom 2. bis 22. Mai beim Stadtradeln in Landau. Die Stadtverwaltung hat 1025 Teilnehmer gezählt, die in 44 Teams mit von der Partie waren. Nachdem nun der Nachmeldezeitraum vorbei ist, stehen auch die Endergebnisse fest: Über 134.000 Kilometer wurden zurückgelegt und dabei rund 20 Tonnen CO 2 vermieden. Im Rheinland-Pfalz-weiten Ranking liegt Landau damit vorerst auf Rang 4. Der Wanderpokal bei der erstmals ausgerufenen Stadtdorf-Challenge in puncto Kilometer pro Kopf geht an das Team Queichheim (193 Kilometer). Wenn es um die Gesamtkilometer des ganzen Stadtdorf-Teams geht, stehen die Nußdorfer mit 11.793 Kilometern oben auf dem Siegertreppchen. Unter allen Teams bilden die Spitze das Eduard-Spranger-Gymnasium mit 30.802 Teamkilometern sowie das Team 500plusX mit 853 zurückgelegten Kilometern pro Teammitglied.

„Es ist schön zu sehen, dass die Landauerinnen und Landauer mit so viel Spaß und Ehrgeiz bei der Sache waren“, freut sich Oberbürgermeister Thomas Hirsch. „So wie wir uns das gewünscht hatten, haben wir die Ergebnisse vom letzten Jahr übertroffen.“ Und Verkehrsdezernent Lukas Hartmann ergänzt, die Verwaltung habe in den drei Aktionswochen eine ganze Menge Daten sammeln können. „Diese werden nun von der TU Dresden anonymisiert ausgewertet, um uns wertvolle Informationen zur Fahrradinfrastruktur in unserer Stadt und besonders in und um die Stadtdörfer zu liefern.“

Die Ergebnisse

Neben den besten Teams und den besten Stadtdörfern werden in diesem Jahr auch die 20 Einzelteilnehmer mit den meisten geradelten Kilometern ausgezeichnet und erhalten einen Preis. Außerdem wird unter den 40 Radlern, die bei der Stadtradeln-Rallye mitgemacht und alle Fragen richtig beantwortet haben, ein Preis verlost.

Die Ergebnisse im Überblick: Teamwertung Gesamtkilometer: 1. Platz: Eduard-Spranger-Gymnasium (30.802 Kilometer), 2. Platz: Montessori Schule Landau (15.046 Kilometer), 3. Platz: Team Nußdorf (11.793 Kilometer).

Teamwertung Kilometer pro Kopf: 1. Platz: 500plusX (3 Personen, 853 Kilometer pro Kopf), 2. Platz: Bike for Albersweiler (2 Personen, 617 Kilometer pro Kopf), 3. Platz: Mr. Velo (2 Personen, 360 Kilometer pro Kopf).

Stadtdorf-Challenge Gesamtkilometer: 1. Platz: Team Nußdorf (11.793 Kilometer), 2. Platz: Team Wollmesheim (4543 Kilometer), 3. Platz: Team Queichheim (4442 Kilometer).

Stadtdorf-Challenge Kilometer pro Kopf:

1. Platz: Team Queichheim (23 Personen, 193 Kilometer pro Kopf), 2. Platz: Team Mörzheim (18 Personen, 178 Kilometer pro Kopf), 3. Platz: Team Godramstein (22 Personen, 168 Kilometer pro Kopf).

Die vom Klima-Bündnis initiierte bundesweite Fahrradkampagne STADTRADELN läuft in anderen teilnehmenden Städten und Landkreisen teilweise noch bis Ende September. Darum ist die in der Mitteilung genannte landesweite Platzierung noch nicht endgültig. Die aktuellen Platzierungen finden sich im Internet unter www.stadtradeln.de/landau.