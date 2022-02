Das Germersheimer Gesundheitsamt meldet einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die Person lebte in der Verbandsgemeinde Rülzheim. Zudem wurden übers Wochenende 1070 Corona-Neuinfektionen gezählt – 580 im Kreis Germersheim, 343 im Kreis Südliche Weinstraße und 147 in der Stadt Landau. Das teilen die Verwaltungen mit.

Die Inzidenzwerte liegen laut Landesuntersuchungsamt bei 1508,5 im Kreis Germersheim, 748,3 im Kreis SÜW und 781,8 in Landau.