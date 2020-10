Die Integrierte Gesamtschule (IGS) in Landau ist zwei Tage vor den Herbstferien von Corona eingeholt worden. Wie die Schule bestätigt, wurde ein Zehntklässler positiv auf Covid-19 getestet, nachdem sein Vater an Corona erkrankt war. Wegen fächerübergreifenden Unterrichts muss nun die ganze Stufe in Quarantäne: über 100 Schüler. Der Jugendliche sei zuletzt am Dienstag in der Schule gewesen. Betroffen sind auch zehn Lehrer. Sie alle müssen einen Corona-Test machen. Die IGS ist die dritte Schule in Landau, an der ein Corona-Fall entdeckt worden ist. Eine Erkrankung an der Maria-Ward-Schule war ohne weitreichende Folgen geblieben. Am Eduard-Spranger-Gymnasium hatten 38 Schüler und neun Lehrer Mitte August 14 Tage zu Hause bleiben müssen.