Man brauche keine zwei Stunden mit dem Öffentlichen Personennahverkehr vom Bahnhof Rheinzabern bis zum Campus der Landauer Uni. Darauf weist Lothar Zimmermann, ÖPNV-Referent bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, hin.

Es gelte, auch auf die Buslinien zu achten und nicht nur Zugverbindungen in den Blick zu nehmen. „Die Buslinie 555 verkehrt seit Dezember 2020 in einem tagesdurchgängigen 20/40-Minuten-Takt von Rheinzabern über Herxheim und Offenbach nach Landau (Fahrzeit 35 Minuten).“ Nach der Ankunft am Hauptbahnhof könne man gleich mit mehreren Linien zur Haltestelle Zoo oder Messplatz fahren. Der ÖPNV sei bei allen bestehenden Schwächen inzwischen deutlich leistungsfähiger ist als noch vor wenigen Jahren, betont Zimmermann.

Anlass der Stellungnahme ist die Klage einer Studentin, dass die mit dem Zug von Rheinzabern nach Landau rund zwei Stunden brauche, mit dem Auto hingegen nur 20 Minuten.