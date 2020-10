Eine Ölspur zog sich am Montag von Bad Bergzabern bis nach Vollmersweiler. Hinterlassen hat sie ein 28-jähriger Fahrer eines Renaults, wie die Polizei mitteilt. Der Mann war gegen 15.45 Uhr in Bad Bergzabern unterwegs, wo sein Wagen Öl auf der gesamten Ortsdurchfahrt hinterließ. Danach war er in Steinfeld im Wasgau einkaufen. Auch auf dem dortigen Parkplatz war eine große Öllache zu finden. Aber erst zu Hause in Vollmersweiler bemerkte der 28-Jährige das Malheur und verständigte sofort die Polizei. Ein Unternehmen wird bis in die Abendstunden mit den Reinigungsarbeiten beschäftigt sein, kündigt die Polizei an. Die genaue Ursache am Auto muss erst noch untersucht werden.