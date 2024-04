Barde von rechter Öko-Sekte in Annweiler

Auf den ersten Blick wirken ihre Anhänger wie harmlose Aussteiger. Doch die Anastasia-Bewegung transportiert eine krude völkische Ideologie. Nun tritt ein Liedermacher aus ihrem Dunstkreis in einem bekannten Querdenker-Restaurant in Annweiler auf. Und der Kult hat noch viel tiefere Verbindungen in die Pfalz.

Hat das Gloria noch eine Zukunft?

Das Gloria braucht zum Überleben mehr Partys, sagt Betreiber Peter Karl. Die Stadt möchte das auch ermöglichen. Doch ein Nachbar stellt sich quer und droht mit einer Klage.

Start-up bleibt im Behördendschungel hängen

In den Fall des Automatenkiosks in Landau kommt Bewegung. Das Ladenöffnungsgesetz des Landes gilt offenbar doch nicht für den Kiosk. Warum ist er noch immer zu?

Protest gegen Schließung der Tagespflege

Eine Tagespflegeeinrichtung muss schließen. Hintergrund ist ein Konflikt zwischen Pflegedienst und Gemeinde um Mietzahlungen. Nun protestieren Mitarbeiter und Kunden.

Fast halbes Jahrhundert an Vereinsspitze

1978 hat Oskar Behr die Volkslaufgruppe Maximiliansau gegründet. Seither führte er sie. Jetzt trat er nach 46 Jahren nicht mehr zur Wahl des Vorsitzenden an. Über einen leidenschaftlichen Läufer, der eigentlich keinen Verein gründen wollte.