Die Polizei sucht nach dem 88-jährigen Horst G. Laut Mitteilung wurde er zuletzt am Dienstag gegen 11 Uhr am Bahnhof in Edenkoben gesehen. Anlaufadressen seien nicht bekannt, heißt es weiter. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Der Senior ist laut Polizei etwa 1,72 Meter groß, korpulent und hat kurze graue Haare, fast eine Glatze. Er trägt eine dunkelrote Jacke und eine graue oder braune Cordhose, zudem hat er eine Schiebermütze auf. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort hat, melde sich bei der Polizei unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an kilandau.k1@polizei.rlp.de oder piedenkoben@polizei.rlp.de. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen. Ein Foto von Horst G. ist auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/1UX1C veröffentlicht.