Diese Woche steht in der Grundschule Herxheim ganz im Zeichen von Artistik, Akrobatik, Clownerie und musikalischen Darbietungen. Die Kinder können sich für eine Disziplin entscheiden, die sie unter der Woche üben, um sie am Freitag und Samstag vor Publikum aufzuführen. Von den Zirkustagen hat aber nicht nur die Schulgemeinschaft etwas, sondern auch die Öffentlichkeit. Besucher des Zirkuszelts auf dem Herxheimer Festplatz erwartet von Montag bis Samstag ein buntes Programm: Montag, 17.30 Uhr, ist ein Konzert mit der Gitarren-AG der Schule. Der Eintritt ist frei. Um 19 Uhr spielt das Johnny Rieger Trio, Eintritt sechs Euro. Am Dienstag beginnt um 15.30 Uhr ein Konzert der Geigen-AG, danach der Südpfalzlerchen, beides bei freiem Eintritt. Um 19 Uhr spielen Oli Dums & Dr. Key (acht Euro). Am Mittwoch ist ab 17.30 Uhr eine große Zaubershow (15 Euro, ermäßigt zehn Euro). Eine Falknershow ist am Donnerstag ab 15 Uhr zu erleben (sechs Euro). Um 19 Uhr spielen AcoustiXound (sechs Euro). Am Freitag wird zur ab 19 Uhr zur DJ-Party eingeladen (sechs Euro). Tickets gibt es im Schreibwarengeschäft Regina Müller in der Oberen Hauptstraße 5 und an der Abendkasse.