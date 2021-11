Der für Dienstag angekündigte ganztägige Warnstreik der Landesbediensteten betrifft auch die Landauer Uni. Die Mitarbeiter der Hochschule sowie des Studierendenwerks werden zunächst von 7.30 bis 8.30 Uhr eine Streikaktion an der Geschwister-Scholl-Treppe starten und danach in einen Stay-at-Home-Streik (Streik zuhause) überwechseln. Das kündigt Dominik Schäfer, Vertrauensmann der Gewerkschaft Verdi, an. Wegen der Corona-Pandemie verzichte man auf eine Fahrt nach Mainz.

Was die Gewerkschaft fordert

Die Gewerkschaft fordert eine Tabellenentgeltsteigerung von fünf Prozent, mindestens jedoch 150 Euro monatlich, und einen gesonderten Verhandlungstisch für die Beschäftigten in den Krankenhäusern, „die während der Pandemie unentwegt und unter widrigsten Bedingungen um jedes einzelne Menschenleben gekämpft haben und es aktuell in der vierten Welle gerade wieder tun“, heißt es in der Mitteilung.

Die Tarifgemeinschaft der Länder hat sich laut Verdi nach den ersten beiden Verhandlungsrunden bei den derzeitigen Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst in keiner Weise verhandlungsbereit gezeigt. Die Blockadehaltung der Arbeitgeberseite zwinge die Gewerkschaften nun zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst.