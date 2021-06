Endlich ist es da, das Klohäusel im Südpark. Seit Jahren vermissen Besucher dieses Angebot. Schon 2014, als die damaligen Betreiber des Restaurants Weinkontor im Null 41 die „panierten Kinder“ beklagten, die vom Spiel mit Wasser und Sand im Lokal auf die Toilette liefen, war ein Toilettenhäuschen Thema. Im vergangenen Sommer hat die Stadtverwaltung einen mobilen Toilettenwagen getestet. Am Mittwochmorgen nun wurde an der Kreuzung Eutzinger Straße/Otto-Kießling-Straße ein barrierefreies Toilettenhäuschen mit Holzverkleidung, begrüntem Flachdach und Standard-WC, Unisex-Urinal sowie einem WC für Menschen mit Behinderung fest installiert.

Ab Anfang Juli können sie benutzt werden, heißt es im Rathaus. Nach Auskunft von Michael Götz, Werkleiter des städtischen Gebäudemanagements, wird das Gelände rund um die Anlage noch gepflastert und modelliert.

Erstes Unisex-Urinal

Eine Besonderheit: Der rechteckige, zirka 6,50 Meter lange, 3,80 Meter breite und 2,60 Meter hohe Kubus ist mit Holz verkleidet, und sein Flachdach wird noch begrünt. Die WC-Anlage ist vandalismus- und verschleißgesichert. Eine weitere Besonderheit: Erstmals in Landau wurde in einem der drei Raumeinheiten ein Unisex-Urinal realisiert, das von allen Geschlechtern kostenfrei genutzt werden kann. In den beiden anderen Kabinen müssen Besucher eine Gebühr in Höhe von 50 Cent berappen. Die Stadt zahlt für die neue WC-Anlage 200.000 Euro.