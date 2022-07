Bislang unbekannte Täter haben im wahrsten Sinne einen „Griff ins Klo“ gewagt und dabei hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, haben Diebe in der Zeit zwischen Freitagmorgen 6 Uhr und Montagmorgen 11 Uhr Münzgeldautomaten einer WC-Einrichtung in der Forststraße geklaut. Des Weiteren wurden an der Toilettenanlage Aufbruchspuren an einer Tür und Beschädigungen an der Außenanlage festgestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch unter 06341 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.