Zu einem Online-Vortrag rund ums Impfen lädt die Apothekerin und Ärztin aus Herxheim, Helma Gröschel, für Mittwoch, 28. April, 19.30 Uhr, ein. Sie erklärt die Wissenschaft hinter den Impfungen, gibt Entscheidungshilfen und erläutert, was es mit den verschiedenen Meinungen zum Impfen auf sich hat. Der Kurs kostet fünf Euro. Anmeldungen sind bis zum 27. April über die Internetseite www.vhs-suew.de, telefonisch unter 07276 501106 oder per E-Mail an s.schmidt@herxheim.de möglich. Die Zugangsdaten erhalten die Teilnehmenden ein paar Tage vor der Veranstaltung.

