SÜDPFALZ. Ärzte und Zahnärzte aus der Südpfalz sowie deren Praxispersonal können sich ab sofort für eine Impfung gegen das Coronavirus registrieren lassen. Für diese Impfsonderregelung hatten sich die Südpfälzer Verwaltungschefs stark gemacht.

Das Land macht es möglich: In Rheinland-Pfalz sollen niedergelassene Ärzte und deren Mitarbeiter früher geimpft werden als ursprünglich geplant. Das teilten die Landräte Dietmar Seefeldt (SÜW) und Fritz Brechtel (Germersheim) sowie Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch am Freitag mit. In ihrem Schreiben Anfang Februar hatten die Verwaltungschefs die eindringliche Bitte geäußert, für den Personenkreis eine Sonderregelung zu treffen, ähnlich der Impfmöglichkeiten für medizinisches Personal in den Kliniken oder ambulanten Pflegediensten.

„Besonders gefährdet“

Die nun getroffene Regelung sei ein „wichtiges und richtiges“ Signal. „Ärztinnen und Ärzte im Allgemeinen sowie das medizinische Personal in den Praxen stellen seit über einem Jahr trotz der Pandemie die Versorgung sicher. Insbesondere der Berufsstand der Zahnärztinnen und Zahnärzte ist aufgrund der Aerosolbildung in Kombination mit dem geringen Behandlungsabstand ohne Mundschutz besonders gefährdet.“

Betroffene können sich jetzt unter https://impftermin.rlp.de für Termine zur Durchführung einer Erst- und Zweitimpfung registrieren. Über den Link haben auch für Praxismitarbeiterinnen und –mitarbeiter die Möglichkeit der Terminregistrierung, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörden in Landau und Germersheim.