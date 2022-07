Nach einer großen Operation in Landau kann Sohaib aus Afghanistan endlich laufen. Das hat der dreijährige Junge dem Vinzentius-Krankenhaus Landau zu verdanken. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, hatte ihn das Friedensdorf International mit anderen verletzten Kindern aus Afghanistan nach Deutschland gebracht, wo sie in verschiedenen Krankenhäusern kostenlos behandelt wurden. Auch in diesem Jahr hat das Team um Chefarzt Werner Jung, Orthopädie und Unfallchirurgie, einem Kind die Möglichkeit zu einem gesunden Start in die Zukunft gegeben. Auch die Kollegen der Kinderklinik um Chefarzt Jürgen Bensch waren involviert. Sohaib war Mitte März mit einer Infektion des Schien- und Wadenbeins am linken Unterschenkel mit abgestorbenen Knochenteilen ins Stift gekommen. Trotz mehrfacher Voroperationen in Kabul war der Junge nicht steh- und gehfähig. Nach drei Operationen gilt Sohaib als geheilt und hat das Laufen gelernt. Der Junge hatte sich eine Infektion mit einem speziell in wenig entwickelten Ländern vorkommenden Krankenhauskeim eingefangen. Die Ursache blieb unklar. Sohaib wurde aus dem Krankenhaus als gesund entlassen und darf bald wieder zu seiner Familie zurück.