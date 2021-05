Überall dort, wo es keinen Bebauungsplan gibt, ist Ärger programmiert: Dann müssen sich Neubauvorhaben „einfügen“, fordert das Baugesetz. Aber der Begriff ist dehnbar wie ein Kaugummi. In der Münchener Straße in Landau brodelt es deshalb gerade ziemlich.

In der Münchener Straße innerhalb des Horstrings gibt es Ärger wegen eines Bauvorhabens, das die Nachbarschaft auf die Palme bringt: In der von eher kleinteiligen Siedlungshäusern mit Nebengebäuden geprägten Straße soll ein dreistöckiger Neubau mit sieben kleinen Wohnungen, Flachdach oben und Tiefgarage unten drunter entstehen. Oberbürgermeister Thomas Hirsch hat es vornehm mit „viel Kommunikationsbedarf“ umschrieben, den der Bauantrag ausgelöst habe. Aber offenbar haben sich Investor und Nachbarn auch bei einem Ortstermin einander nicht angenähert. Das weckt Erinnerungen an die Wollmesheimer Höhe, wo sich Nachbarn von zwei Neubauten in der Schlettstadter Straße bedrängt fühlten. So wie dort ist auch im aktuellen Fall im Horst der Bauausschuss alles andere als glücklich damit, wie der Hase läuft.

„Gerade so genehmigungsfähig“

Das Problem hat der Oberbürgermeister auf den Punkt gebracht: Bei einer rein baurechtlichen Betrachtung wäre das Vorhaben wohl „gerade so“ genehmigungsfähig, aber für verträglich für die Umgebung hält er es nicht. In der Münchener Straße gibt es keinen Bebauungsplan, jeder Bauwunsch wird in einem solchen Fall nach dem Paragrafen 34 des Baugesetzbuchs beurteilt. Der besagt, dass ein Vorhaben zulässig ist, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der überbauten Grundstücksfläche „in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt“. Zwar heißt es ein paar Halbsätze weiter auch, dass das Ortsbild nicht beeinträchtigt werden darf. Doch das ist Geschmackssache, und mit einer strengen Auslegung dieser Vorgabe tun sich Bauverwaltungen und Gerichte gleichermaßen schwer – in dem Sinne, dass sie in der Regel auch Projekte zulassen, die viele Menschen, insbesondere Nachbarn, als so passend wie die Faust aufs Auge empfinden.

Nachlesbar ist dies in der Vorlage der Bauverwaltung für den Ausschuss. Da heißt es, die Voraussetzung des Einfügens sei mit der vorliegenden Planung erfüllt. Aufgrund seiner modernen Gestaltung wirke der geplante Bau „dort auffällig“, doch Gebäudeform und Dachneigung seien keine Kriterien im Sinne des Paragrafen 34. Und dass in dem Neubau sieben Wohnungen vorgesehen sind, entspreche nicht der Nachbarschaft, wo ein bis drei Wohnungen pro Haus üblich sind. Aber auch das sei „kein Einfügungskriterium“ nach dem Baugesetz.

Die meisten Ratsfraktionen tun sich mit dem Vorhaben schwer: Sie wollen Innenentwicklung und Wohnungsbau, aber nicht in dieser Form. Denn in der Siedlung stehen Doppelhäuser, und wenn eine Hälfte eines solchen Baus durch einen komplett anders gestalteten Neubau ersetzt würde, wäre das ein echter Fremdkörper. Die Reaktionen reichten denn auch von „Der Neubau bricht die Form auf“ (Grüne), über „Was wir dort erleben, ist kein Einfügen“ (CDU), „passt nicht in die gewachsene Struktur“ (SPD) und „nicht sozialverträglich“ (FWG) bis zu „wirklich unpassend“ (Pfeffer&Salz). Nur Die Linke gab sich entspannt: Sie begrüßt, dass neuer Wohnraum entsteht.

Verwaltung winkt mit Zaunpfahl

Der Bauausschuss hat offenbar aus Vorfällen wie dem in der Schlettstadter Straße oder beim Schlachthof, wo er sich von den Bauherren über den Tisch gezogen fühlte, gelernt und will sich keine weitere Blöße geben. Oberbürgermeister Hirsch, der auch Baudezernent ist, schlug dem Ausschuss vor, dass die Bauverwaltung auf den Investor zugehen und ihn um eine verträgliche Planung bitten werde. Wenn das nicht helfen sollte, will die Stadt einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan fassen, üblicherweise in Verbindung mit einer Veränderungssperre, bis das aufwendige Verfahren durchlaufen ist.