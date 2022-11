Die 2,3 Kilometer lange Runde gilt als regenfest. Eine Naturtreppe ist das größte Hindernis beim Cyclocross in Rheinzabern. Morgen tritt einer an, der bei der Tour de France fürs Fernsehen recherchiert.

Drei Wochen nach den Cyclocross-Rennen in Herxheim macht der Querfeldein-Tross Station in Rheinzabern. An zwei Tagen messen sich Fahrer aller Altersklassen, am Samstag werden auch Hobbyrennen angeboten. Das Aushängeschild des Veranstalters musste kurzfristig absagen.

Nils Bräutigam, Vorsitzender des RSV Rheinzabern, sieht dem Wochenende mit Vorfreude entgegen: „Mit über 200 Anmeldungen sind wir sehr zufrieden. Auch das Wetter scheint uns gewogen zu sein.“ Etwaige Regenfälle würden hauptsächlich die Zuschauer beeinträchtigen, denn die 2,3 Kilometer lange Runde an der Kläranlage nahe der Integrierten Gesamtschule sei regenfest.

Ungleichmäßige Treppe

Der Start- und Zielbereich führt über befestigte Wege, ansonsten sind überwiegend Wiesen und Feldwege zu fahren. Die größte Schwierigkeit stellt eine Naturtreppe dar, bei der keine Stufe wie die andere ist. Sie im Sattel zu bezwingen ist unmöglich, die Fahrer müssen absteigen und das Crossrad „schultern“. Auch nach dem Aufstieg gilt es hellwach zu sein. Die folgende Abfahrt erfordert höchste Konzentration.

Los geht es am Samstag um 13.15 Uhr mit dem ersten von vier Hobbyrennen. Am Sonntag um 10 Uhr eröffnen die Masters, ehe Schüler und Jugend an der Reihe sind. Die Jüngsten bis 13 Jahre treten zu einem Crossrennen an, ehe sie aufs Rad wechseln. In diesem Wettbewerb schickt der Veranstalter Linus Sturm ins Rennen, der in seiner Altersklasse zur nationalen Spitze zählt.

Lokalmatadorin auf Lehrgang

Angedacht war auch der Start von Messane Bräutigam, der amtierenden deutschen Meisterin ihrer Altersklasse. „Wir sind auf dem Weg nach Frankfurt/Oder“, berichtete ihr Vater am Mittwoch. Der Bund Deutscher Radfahrer hatte kurzfristig zu einem zehntägigen Lehrgang gerufen.

Im Rennen der Frauen (13.30 Uhr), sie fahren circa 40 Minuten, darf man gespannt sein, ob Lisa Heckmann ein ähnlich souveränes Rennen wie in Herxheim fahren wird. Die Kriminalbeamtin vom VC Darmstadt siegte nach einer kontrollierten Fahrt, den sie als „gutes Training“ bezeichnete. Spannend wird es bei den Männern (14.30 Uhr) über 60 Minuten: Der Saarländer Lars Hemmerling (Team Beacon-Drinkuth), deutscher Hochschulmeister, wurde vor drei Wochen von Sascha Starker (SSG Bensheim) klar distanziert.

Drei Südpfälzer unter den Männern

Die Südpfalz wird in Rheinzabern von den Roschbachern Paul Schwartz und Fabian Genuit sowie dem Herxheimer Patrick Lechner (Bike Aid) vertreten. Dessen Teamchef Matthias Schnapka wird ebenfalls antreten. Der 42-jährige aus Blieskastel ist maßgeblich bei der Berichterstattung über das populärste Radrennen der Welt beteiligt. Bei der Tour de France betreibt er für die ARD Hintergrundrecherche und versorgt Kommentatoren und Experten mit Insiderwissen.