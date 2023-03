Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ermelo, Warendorf, Bern, im Zwei-Wochen-Rhythmus war die Herxheimer Voltigiererin Hannah Steverding zuletzt im Turniereinsatz. Ihr Ziel ist die Nominierung für die Weltmeisterschaft, die im August im dänischen Herning ausgetragen wird. Die Ausgangsposition für die 23-Jährige ist nicht schlecht.

Nach einem zufriedenstellenden Auftakt in Ermelo Ende April folgte Mitte Mai ein guter Start beim Sichtungsturnier in Warendorf, wo Steverding auf Royal Flash den dritten Platz belegte. Am vergangenen