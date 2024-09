An die Einrad-WM in den USA werden die Landauer Brüder Christian (29) und Mathis Hörner (19) noch lange gerne denken. Downhill war besonders anspruchsvoll, aber nicht wegen der Wettkampfstrecke.

Die WM-Teilnehmer in Bemidji/Minnesota mussten eine dreistündige Fahrt zum Wettkampf absolvieren, bevor um 10 Uhr der anspruchsvolle 25 Kilometer lange Cross-Wettbewerb startete. Um 13 Uhr folgte schon der Start zum Downhill. Nach den Wettkämpfen ging es für die Brüder wieder drei Stunden zurück zur Unterkunft. Mathis Hörner war im Downhill und Cross der Beste in seiner Altersklasse. Im Uphill und im Paletten-Weitsprung erreichte er jeweils den dritten Platz. Christian Hörner erreichte den sechsten Platz im 105 Teilnehmer starken Feld. Für Christian war das die sechste WM-Teilnahme, für Mathis (unser Bild) die dritte. Der 19-Jährige, Braungurt und Trainer im Judo im ASV Landau, hat das Abitur erlangt und möchte Sport und Mathe für das Grundschullehramt studieren. Mit sechs Jahren schaute er seinem Bruder, einem Maschinenbautechniker, zu und fand Einradfahren toll. Im Wald wurde geübt. Zurzeit planen die Brüder ihre nächsten Turnierteilnahmen unter anderem in Erfurt, Österreich, in der Schweiz und Frankreich.