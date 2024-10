In der Frauen-Oberliga und in der Regionalliga der Männer wartet auf die Basketball-Teams des TV Bad Bergzabern am Sonntag zwei Spitzenspiele.

Basketball-Heimspiel-Sonntag in Bergzaberns VG-Halle: In der Damen-Oberliga treffen mit dem TV Bad Bergzabern und BBC Linz die beiden einzigen noch ungeschlagenen Teams aufeinander (15.30 Uhr). Der Zweite empfängt den Ligaprimus. Um 18 Uhr kommt der neue Tabellenführer der Herren-Regionalliga, ASC Mainz, in die Kurstadt.

Die Rheinhessen sind ein starker Aufsteiger. Mit Spielern, die Zweitliga-Format haben, wird der TVB-Gegner ein Wort im Titelkampf mitreden. Mainz hat alle vier Partien gewonnen und nach dem 93:52-Sieg gegen Frankfurt sich vor das ebenfalls noch verlustpunktfreien Kassel auf Platz eins geschoben. Nach zwei Partien mit dezimierten Kadern hofft TVB-Spielertrainer Jeremy Black auf eine „volle Bergzaberner Kapelle“. Im Rheinland-Pfalz-Duell liebäugeln die TVB-Cracks gegen den Favoriten aus Mainz mit einer Überraschung.

Bewährungsprobe für die Kurstadt-Korbjägerinnen: Zwar hat das Team um Trainer Jan Wroblewski bisher alle drei Spiele souverän gewonnen. Doch die Rheinländerinnen sind noch eindrucksvoller durch die Oberliga-Runde marschiert. Zuletzt feierte Linz einen 130:23-Sieg gegen TVG Baskets Trier. Ligarekord. Auch wenn die TVB-Mädels in der Tabelle noch Kopf an Kopf mit dem BBC Linz an der Tabellenspitze stehen: Bergzabern ist am Sonntag Außenseiter gegen das Ausnahmeteam vom Rhein.