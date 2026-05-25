Die Entscheidung in der Fußball-A-Klasse Südpfalz ist umstritten gefallen. Lug/Schwanheim jubelt, Hochstadt wütet. Der Verband hat lange zugesehen und trägt Mitschuld.

Spruchbänder mit Anschuldigungen, fehlende Transparenz oder Schweigen: Diese Meisterschaft in der Fußball-A-Klasse Südpfalz wird lange mit einer Entscheidung des Südwestdeutschen Fußballverbands in Verbindung gebracht werden.

Was war geschehen? Im Spiel zwischen dem VfB Hochstadt und dem ASV Lug/ Schwanheim gab es einen Vorfall, bei dem ein ASV-Spieler mit einem Fan aneinandergeriet und nicht weiter spielen konnte. Lug/Schwanheim verlor, es folgte eine Beschwerde und der Fall landete vor dem Verbandsgericht. Dort wurde in zwei Instanzen für die Südwestpfälzer entschieden.

Um das Sportliche geht es längst nicht mehr

Die Entscheidung hatte große Auswirkungen. Der ASV wurde zum Sieger und damit vor dem finalen Spieltag Tabellenführer – und sicherte sich letztlich durch einen Sieg die Meisterschaft. Der VfB Hochstadt muss den Umweg über die Aufstiegsrunde gehen.

Schwer zu sagen, welches Team sportlich den Titel verdient hätte. Doch darum geht es längst nicht mehr. Wer im Recht liegt? Schwer zu beurteilen. Beide Vereine wollen sich nicht äußern – verständlich. Aber beide Vereine bekleckerten sich in der Kommunikation nicht mit Ruhm.

Fehlende Transparenz

Die Misere war vermeidbar. Und hier trägt der Verband eine Mitschuld: Entscheidungen wurden spät bekannt gegeben und spät getroffen. Wollte der Verband die gerichtliche Entscheidung aussitzen? Gab es Hoffnungen auf eine mögliche sportliche Entscheidung, die obsolet gemacht hätte? All das bleibt unklar.

Medienanfragen zum Ablauf des Verfahrens und der Frage nach dem zeitlichen Vorgehen wurden bis heute nicht beantwortet. Zwar ist es okay, laufende Verfahren nicht zu kommentieren. Doch Transparenz wäre nötig gewesen, um die entstandenen Verschwörungstheorien zu ersticken. Dem Sport wurde kein Gefallen getan.