Er traf und traf und traf und traf und traf. Rexhep Mustafa, 25-jähriger Stürmer des Fußball-Landesligisten SV Viktoria Herxheim, machte in Mombach das Spiel seines Lebens. Der Bankkaufmann steuerte fünf Tore zum 8:1-Auswärtssieg bei.

Herr Mustafa, bei Fortuna Mombach haben Sie fünf Tore geschossen. Ist Ihnen das schon mal gelungen?

Ich liebe es, Tore zu schießen, und bin deshalb immer hungrig, ein zweites und drittes zu schießen. Aber fünf in einem Punktspiel sind mir noch nicht gelungen. Wenn man der Mannschaft noch dazu helfen konnte, das Spiel zu gewinnen, macht es einen umso glücklicher.

Bedauern Sie, dass die Viktoria die Aufstiegsrunde verpasst hat?

Das ist natürlich sehr traurig, wenn man sieht, wie wir aus der Winterpause zurückgekommen sind und wie wir jetzt spielen. Ich denke, die lange Corona-Pause hat uns allen nicht wirklich gutgetan. Ich persönlich bin zum Neustart nicht wirklich fit zurückgekommen und habe eine längere Anlaufzeit gebraucht. Unter normalen Umständen hätten wir oben mitgespielt. Wir müssen uns auf die kommende Saison konzentrieren und aus den Fehlern der Vergangenheit lernen.

Was wünschen Sie sich für die kommende Saison?

An erster Stelle ist es mir erst mal wichtig, verletzungsfrei in die Vorbereitung zu starten und wieder bei einhundert Prozent anzukommen. Momentan fehlen noch einige Prozent. Der maximale Erfolg heißt für mich Aufstieg in die Verbandsliga. Ich hoffe, dass ich meinen persönlichen Rekord von fünf Treffern in einer Partie brechen kann.