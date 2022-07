Der FV Türkgücü Germersheim hat seine gerade aufgestiegene zweite Mannschaft vom Spielbetrieb der Fußball-C-Klasse Ost abgemeldet. Das Team bildet nun eine Spielgemeinschaft mit der ersten Mannschaft des TV Westheim und tritt künftig in der C-Klasse Rhein-Mittelhaardt Ost an. Die beiden Kreisvorsitzenden Karl Schlimmer (Südpfalz) und Klaus Karl (Rhein-Mittelhaardt) haben dieser kurzfristig entstandenen Lösung zugestimmt. FVT-Präsident Alparslan San: „Die Stadt konnte uns kein Nutzungsrecht für einen Rasenplatz einräumen. Der komplette Trainings- und Spielbetrieb der Zweiten hätte auf dem Hartplatz am Wredestadion stattfinden müssen. Wir müssen auch an die Gesundheit unserer und der Spieler anderer Mannschaften Rechnung tragen. Zudem können wir einen Nachbarverein unterstützen, der aktuell eine dünne Personaldecke hat.“ Auf der langjährigen Spielstätte des Vereins Im Roth wurde vor Jahren auf den Bau eines Rasenplatzes verzichtet und erneut ein Hartplatz errichtet. Dort gibt es derzeit weder ein Flutlicht noch Umkleidemöglichkeiten.