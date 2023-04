Zoran Stavreski (45) aus Pforzheim wird in der nächsten Saison die Handballerinnen des TV Wörth in der Oberliga trainieren. Er folgt auf Gerd Götz, der am Rundenende nach vier Jahren wechselt.

Stavreski trainiert die Männer der TSG Schwäbisch Hall in der Bezirksliga. „Er hat von der Trainersuche im Badischen Handballportal erfahren und mich direkt kontaktiert“, so Wörths Abteilungsleiter Helmut Wesper. „Nach mehreren Telefonaten und einem Besuch beim Heimspiel gegen Budenheim waren wir uns über das Engagement einig.“

Stavreski hat Betriebswirtschaft studiert, ist Leiter des globalen Einkaufs einer Firma im Bereich Medizintechnik und hält Gastvorträge an der Uni Stuttgart. Er hat gerade die internationale A-Lizenz beim EHF erlangt und bringt über 20 Jahre Erfahrung in höherklassigen Handballligen bei Männern und Frauen mit. Er übernimmt zum 1. Juli zum Start der Saisonvorbereitung die Mannschaft.

„Schnelligkeit und individuelle Weiterentwicklung sowie Spaß am Handball sind dem neuen Trainer wichtig“, freut sich Wesper auf die Zusammenarbeit. Er sucht noch einen Torwarttrainer und freut sich über die Zusagen der Schwestern Susanne und Christine Kappes für die nächste Saison. Wesper: „Nun wollen wir zunächst den Klassenverbleib in der Oberliga sichern. Dann bekommen wir auch das Thema Trainingszeiten und Harz in den Griff.“