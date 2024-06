Oleg Zernikel zeigt es allen, die nicht an ihn geglaubt haben. Der Landauer gewinnt Bronze bei der EM in Rom. Mikaelle Assani ist dran an einer Medaille im Weitsprung.

Ob er eine Sektflasche geöffnet hat? Nö. Er habe mit einem Haselnusslikör darauf angestoßen, sagt Jochen Wetter. Oleg Zernikel vom ASV Landau hatte seinen Heimtrainer und viele andere am