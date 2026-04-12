Trainer Jannick Immel und Teammanager Patrick Pfaff vom TB Jahn Zeiskam lagen goldrichtig mit ihrer Voraussage zum Verbandsligaspiel beim TuS Steinbach.

Der Tabellenzweite gewann nach einem Kampfspiel mit 1:0 (1:0). „Wie erwartet, war es das schwierige Spiel auf dem holprigen, engen Platz“, blickt Immel zurück.

So musste der TB mehrere Standards und zahlreiche Kopfbälle sowie zwei, drei knifflige Situationen überstehen, „Aber Ünal Altintas und Martin Musulin haben das toll verteidigt“, lobt der Trainer. Bei der ersten gefährlichen Aktion der Zeiskamer gelang Jannis Fetzner ein Tor mit seinem linken Fuß ins lange Eck zum 1:0. In der zweiten Hälfte hatten die Gäste mehr Zugriff auf die Begegnung und konnten die Steinbacher weiter vom Tor weghalten. Marcel Meinzer gestaltete das Spiel.

Ohne Gegentor

Nach der fünften Partie in Folge ohne Gegentor ist der TB Jahn Zeiskam bestens für das Heimspiel am Samstag, 16 Uhr, gegen Tabellenführer TuS Mechtersheim gewappnet, obwohl Jahn-Stammtorwart Mario Prskalo nach einem Schultereckgelenkbruch mehrere Monate ausfallen wird. Jannick Immel: „Der 19-jährige Milan Gebhardt hat ihn bestens vertreten.“ jopa