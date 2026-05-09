Der Nachfolger für die neue Spielzeit von Trainer Jannick Immel ist gefunden, es wird ein alter Bekannter. Der Noch-Coach soll den Oberliga-Aufstieg aber noch schaffen.

Für den Fußballverbandsligisten TB Jahn Zeiskam ist der Oberliga-Aufstieg wieder möglich. Dank des kleinen Patzers von Basara Mainz gehen die Rheinhessen und die Südpfälzer punktgleich in die verbleibenden drei Spiele. Für die neue Spielzeit hat Zeiskam nun den Nachfolger des scheidenden Trainer Jannick Immel bekannt gegeben.„Meine Mannschaft hat alles verkraftet und glaubt nach den Ergebnissen der letzten Woche wieder daran, dass unser Ziel, den zweiten Platz zu erreichen, möglich ist“, sagt Immel vor dem Spiel am Sonntag um 15 Uhr beim TuS Hohenecken. Das vergangene Wochenende mit dem eigenen Sieg und dem Unentschieden von Basara Mainz in Herxheim hätten für einen Stimmungsumschwung gesorgt. Beide Teams haben nun 59 Zähler auf dem Konto.

Punktgleich in die finalen Spiele

Bleiben Zeiskam und Basara weiter punktgleich bis zum Saisonende, dann gibt es ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz, bevor die Relegationsspiele zum Aufstieg in die Oberliga folgen. Zeiskam spielt in Hohenecken, erwartet SG Hüffelsheim und fährt zu SV Alemannia Waldalgesheim. Basara Mainz empfängt am Samstag TuS Marienborn, spielt beim SV Steinwenden und ist Gastgeber von SG Eintracht Bad Kreuznach.

„Auf dem Papier haben wir das schwerere Programm. Aber für die letzten Spiele kann man keinen Tipp abgeben. Das ist alles eine Kopfsache und auch eine Einstellungsfrage der jeweiligen Gegner. Da lässt sich nichts voraussagen. Wir schauen auf uns und müssen die drei Spiele gewinnen“, betont Immel. Auf jeden Fall müsse seine Mannschaft eine kontrollierte Leistung in Hohenecken auf dem Platz bringen. „Hohenecken ist offensiv gut, hat mit 61 Treffern gefährliche Torschützen, die uns fordern werden. Sie haben sicher durch den 6:2-Sieg in Kandel Auftrieb. Wir dürfen nicht in deren Konter laufen“, warnt der Trainer, bleibt aber optimistisch: „Im Training waren alle anwesenden Spieler gut drauf und motiviert für das anstehende Spiel.

Sportliche Leitung hofft auf Spielglück

Teammanager Patrick Pfaff bleibt positiv: „Schließlich ist alles wieder auf null gestellt. Es wird nicht einfach. Wir haben aber eine gute Mannschaft und einen großen Kader. Unser Ziel ist klar: Die drei ausstehenden Spiele gewinnen, um mindestens ein Entscheidungsspiel zu haben. Ich hoffe auf gute Nerven unseres Teams – und auch auf ein bisschen Spielglück.“

Auch der sportliche Leiter Manfred Weck betont: „Wir haben noch drei schwere Spiele, aber wir haben es in der eigenen Hand. Auch das Umfeld der Mannschaft ist wieder motiviert.“ In Hohenecken sei mit der Unterstützung des Anhangs zu rechnen.

Immel Nachfolger ist ein alter Bekannter

Dort werden weiter wichtige Stützen im Kader fehlen: Verzichten muss Immel auf die verletzten Mario Prskalo, Ünal Altintas, Martin Musulin und Marcel Meinzer.

Nachdem vor gut einer Woche bekannt wurde, dass Immel Zeiskam nach der Saison verlassen wird, präsentierte der Verein nun den neuen Übungsleiter: Der 33-jährige Sanel Catovic übernimmt Immels Posten auf der Trainerbank. Aktuell ist Catovic spielender Co-Trainer des FV Dudenhofen in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Er ist in Zeiskam kein Unbekannter und war vor seiner Zeit in Dudenhofen bei Stefan Ronecker als spielender Co-Trainer und auch eine Saison danach bei Immel aktiv.

Als Spieler stand Catovic für Mechtersheim, Speyer und bei Arminia Ludwigshafen auf dem Platz, kommt auf mehr als 170 Spiele in der Verbands- und über 40 Spiele in der Oberliga. „Er kennt den Verein, das Umfeld und die Menschen“, heißt es auf den sozialen Kanälen des TB Jahn. Unterstützt wird er von Co-Trainer Senad Nadarevic, der mit ihm an der Seitenlinie stehen wird.