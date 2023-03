Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Wollmesheim ist Sechster in der Fußball-A-Klasse Süd und hat unter anderem Pascal Thiede (FV Dudenhofen) und Christian Pabst (früher TB Zeiskam) verpflichtet. Wie geht so was? Wir fragten den TuS-Vorsitzenden Stefan Burckhardt.

Herr Burckhardt, wie haben Sie Kontakte zu den außergewöhnlichen Neuzugängen aufgenommen?

Keinen der drei Neuzugänge würde ich als „außergewöhnlich“