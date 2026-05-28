Bis zur Bezirksliga ging es für den TSV Landau hoch, doch der Höhenflug des Vereins scheint vorbei. Nun folgt der Neustart in die B-Klasse.

Nachdem die erfolgreichen Zeiten des ASV Landau Geschichte sind, war urplötzlich der TSV Landau die erfolgreichste Mannschaft, das sportliche Aushängeschild der Stadt. Von der C-Klasse ging es schnurstracks in die Bezirksliga. Doch das ist vorbei. Der TSV befindet sich im freien Fall. Als Tabellenfünfzehnter steht nach der Saison der Abstieg aus der Fußball-A-Klasse Südpfalz fest. Wie soll es weitergehen?

In der Liga folgte eine Schlappe der nächsten: Eine 2:6-Pleite gegen Klingenmünster, eine 4:9-Niederlage gegen SV Herxheim II, eine 6:8-Niederlage bei Schlusslicht TuS Schaidt. Das waren die jüngsten Beispiele. Torverhältnis: 86:137. Viele Tore geschossen, aber auch viele gefangen. Nach dem schnellen Abstieg von der Bezirksliga in die A-Klasse geht es nun sogar in die B-Klasse. Dazu gibt es Gerüchte, der Verein würde aufgeben, die Mannschaft solle abgemeldet werden. Was ist dran?

Viele Abgänge bei Spielern und auch bei Trainern

„Von wegen,“ sagt TSV-Spielleiter Erdogan Metin im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Wir haben die Runde mit Anstand zu Ende gebracht. Jetzt beginnen wir mit dem Neuaufbau.“ Aus der Jugend rechnen die Verantwortlichen des TSV mit zehn Zugängen. Allerdings gehen Toptorjäger Max Sprick und Safak Metin. Beide wechseln nach Maximiliansau, wo der frühere TSV-Erfolgscoach Akin Özer eine schlagkräftige Mannschaft aufgebaut hat und aufbaut. Überhaupt: Mit dem Abgang Özers begann sozusagen der Niedergang des TSV. Nachfolger Hakan Torun konnte diesen nicht verhindern. Zig Leistungsträger suchten sich andere Vereine, wie auch der frühere Co-Trainer und Goalgetter Denis Thomas (noch Bezirksliga-Aufsteiger TuS Maikammer, bald Spielertrainer der SG Steinweiler/Rohrbach/Impflingen).

„Richtiger“ Trainer soll kommen

„Das alles konnten wir nicht kompensieren“, so Erdogan Metin, der auch als Vorstandsmitglied auf bessere Zeiten hofft, die Frage nach dem Grund für den personellen Aderlass aber nicht beantworten kann. Nachdem zuletzt Spieler wie Jasmin Juniki oder Okan Simsek als Trainer fungierten, soll zeitnah ein „richtiger“ Coach verpflichtet werden.