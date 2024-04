Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Line-up für das Auftaktrennen der Langbahn-Weltmeisterschaft steht. Im Herxheimer Waldstadion wird Erik Riss das WM-Feld als Wildcard ergänzen. Max Dilger und Daniel Spiller sind Reservisten.

Wie im Vorjahr werden die ersten Punkte am Vatertag in Herxheim vergeben, ehe es dann erst im Juli mit dem zweiten Finallauf in Frankreich in Marmande weitergehen wird. Für Martin Smolinski wird