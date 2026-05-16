Jean-René Aghajanyan war beim FCK und beim 1. FC Nürnberg. Verletzungen stoppten ihn. Nun soll der Landauer dabei helfen, dass Zeiskam in die Oberliga aufsteigt.

„Natürlich ist das erfreulich, dass wir jetzt alles selbst in der Hand haben. Aber wir haben noch zwei schwere Spiele auf dem Programm – immerhin gegen den Vierten Hüffelsheim und bei Waldalgesheim, dem Fünften der Tabelle. Die wollen uns bestimmt ärgern“, warnt Zeiskams Trainer Jannick Immel vor dem Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr an der Sauheide. Hüffelsheim sei offensiv eine Wucht mit 78 Treffern und nach Mechtersheim die zweitstärkste Mannschaft.

„Die werden sicher mutig und frech aufspielen und mit ihrer starken Doppelspitze, den Torjägern Scherer und Reidenbach, angreifen wollen, um auch ihren vierten Platz zu verteidigen. Wenn man ihre bisherigen Neuverpflichtungen so anschaut, dann weiß man, dass sie nächste Saison ganz vorne mitspielen wollen“, prognostiziert Immel. Deshalb erwartet er ein attraktives Spiel auf gutem Niveau, in dem seine Mannschaft ihre defensive Stärke zeigen und 90 Minuten intensiv gegen den Ball arbeiten müsse.

Trainer setzt auf Aghajanyan

Dabei setzt der Trainer auch auf seinen jüngsten Neuzugang Jean-René Aghajanyan, der seit Mitte April beim TB Jahn Zeiskam mit dabei ist. „Ein großes Lob an ihn. Er ist ein technisch starker Fußballer. Er wurde schnell in der Mannschaft integriert.“

Diesen Beweis erbrachte der in Straßburg geborene Sohn armenischer Eltern bereits in seinem zweiten längeren Einsatz im Spiel in Hohenecken. Aghajanyan, der von klein auf in Landau wohnt und im nächsten Monat 23 Jahre alt wird, leitete das Führungstor mit einem tollen Pass ein. Den Treffer zum 2:0 erzielte er selbst.

Anruf eines Landauer FC Bayern-Scout

„Ich freue mich, dass ich so gut in der Mannschaft aufgenommen wurde. Ich habe das Gefühl, dass ich schon mehrere Monate hier bin. Ich fühle mich sehr wohl und bin sehr glücklich“, erzählt er im Gespräch. Dafür, dass er jetzt in Zeiskam spielt, ist Teammanager Patrick Pfaff mit verantwortlich. Er bekam von dem Landauer Andreas Hölscher, Scout bei Bayern München und vorher für die SV Elversberg und den DFB tätig, einen Anruf, dass Aghajanyan momentan vertragslos und damit sofort spielberechtigt sei.

Pfaff ergriff diese Chance und verpflichtete zusammen mit Trainer Immel und Sponsor Patrik Hoffmann den Spieler.

Beim FCK aussortiert – und dann zurück

Als Vierjähriger begann er beim ASV Landau mit dem Fußballspielen, ehe er ab der F-Jugend zum FSV Offenbach wechselte. „An einem sogenannten Talenttag wurde ich gesichtet und kam mit acht Jahren zum FCK.“ Allerdings wurde er dort als Zwölfjähriger wieder „aussortiert“ und ging zur D-Jugend des LSC Ludwigshafen in die Verbandsliga. Dort wurde er aufgebaut und landete ein Jahr später beim FK Pirmasens. „Ich nahm regelmäßig an Lehrgängen des Südwestdeutschen Fußballverbandes teil und nach einem Sichtungsturnier des DFB in Bad Blankenburg zeigten einige Vereine Interesse an mir“, schildert er den Werdegang. Auch der FCK war unter den Clubs. „Dort wollte ich wieder hin und beweisen, dass ich gut spielen kann.“ Aghajanyan kam in die U 15 und wurde auch bei den älteren Jahrgängen eingesetzt.

Von der U 19 ging es für den der Landauer dann in die zweite Mannschaft des FCK. Dort hatte er eine gute Saison in der Oberliga und erhielt 2023 ein Angebot des 1. FC Nürnberg für die U 23 in der Regionalliga Bayern. „Ich hatte ein sehr gutes erstes Halbjahr und trainierte auch bei den Profis unter Miroslav Klose mit. Vor der Rückrunde erlitt ich aber eine schwere Verletzung im Sprunggelenk. Ich bin etwa sieben Monate ausgefallen – praktisch die komplette Rückrunde“, erinnert er sich.

Schwerer Stand in Nürnberg – und die Rückkehr nach Landau

Das zweite Jahr im Dress des „Club“ ging dann für ihn wieder gut los. Aber es folgte eine Umstrukturierung in der Mannschaft. „Es kamen viele Jungprofis aus der ersten Mannschaft, die unbedingt in der U 23 spielen mussten“, so der Mittelfeldspieler. Die Spielzeit wurde weniger, kleinere Verletzungen kamen hinzu. „Es wurde für mich immer schwieriger.“ Zuletzt wurde dann auch im Sommer 2025 der auslaufende Vertrag nicht mehr verlängert. Aghajanyan war vereinslos und kehrte zurück in die Heimat zu seinen Eltern nach Landau. Zwischenzeitlich hat der Fachabiturient ein Online-Fernstudium im Fach Sportmanagement begonnen. Auf dem Platz liegt sein Fokus nun auf Zeiskam: „Natürlich will ich der Mannschaft helfen, den zweiten Platz zu verteidigen, um in die Oberliga aufzusteigen.“

Patrick Pfaff freut sich. Der Anruf von Hölscher sei aus dem Nichts, aber wie gerufen gekommen. Wird Aghajanyan nun der X-Faktor im Aufstiegskampf? „Man merkt , dass Jean-René drei Wochen im Training ist, und man sieht eine Steigerung in seinem Spiel. Er wird in den kommenden Partien ein wichtiger Spieler sein.“