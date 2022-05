Als Florian Schwertl vom TuS Maikammer am Sonntag in der Begegnung des letzten Spieltags der Aufstiegsrunde Nord/West der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt beim TuS Wachenheim eingewechselt wurde, lag seine Mannschaft mit 0:2 zurück. Wegen einer Roten Karte für Ramon Schreieck spielte sein Team ab der 36. Minute in Unterzahl. Der direkte Aufstieg lag in weiter Ferne. Schwertl gelang in der letzten Minute der 2:2-Ausgleich. Damit erzwang er ein Entscheidungsspiel gegen den TuS Niederkirchen.

Herr Schwertl, wie konnte Maikammer nach einer bisher sehr gut verlaufen Saison so schlecht beginnen?

Vermutlich wollten wir zu viel und wurden von Wachenheim eiskalt ausgekontert. So etwas passiert ab und an mal. Wichtig war unsere anschließende Reaktion.

Hat die Mannschaft in der Pause noch an eine Wende geglaubt?

Ich habe das überhaupt nicht richtig mitbekommen, da ich mich in dieser Zeit warmgemacht habe.

Und Sie selbst?

Ich wusste, dass wir definitiv die Qualität haben, um so ein Ding noch mal spannend zu machen. Und das haben wir gegen leidenschaftlich verteidigende Wachenheimer auch geschafft. Daher Chapeau an die Mannschaft.

Nach Ihrem Ausgleichstreffer war sicher die Freude groß ...

... nein, im Gegenteil. Wir wollten relativ schnell wieder weiterspielen und noch ein drittes Tor erzielen. Wir hätten gerne noch die eine oder andere Minute mehr gehabt. Vielleicht wäre ja wirklich noch einer durchgeflutscht.

Wie lautet Ihre Prognose für das Entscheidungsspiel in Mußbach?

Wir haben in beiden Spielen der Aufstiegsrunde gegen Niederkirchen nicht gut gespielt. Deshalb kann es auf jeden Fall nur besser werden.