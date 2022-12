Mit einer Nikolaus-Olympiade lässt die Turnerschaft Germersheim das Jahr ausklingen. Zur Teilnahme aufgerufen waren alle jungen Vereinsmitglieder im Alter von fünf bis zwölf Jahren. Sie weihten die frisch renovierte Halle der Geschwister-Scholl-Schule ein, die ungefähr zwei Jahre geschlossen war. Der Vereinsvorsitzende Peter Auer und Bürgermeisters Marcus Schaile begrüßten die Kinder und Eltern und gingen kurz auf die Wiedereröffnung der Halle ein. Danach ging es los. 90 Minuten konnten sich die Kinder an verschiedenen Stationen im Themenbereich Wintersport austoben. Diese reichten von Eisschnelllauf auf Teppichfliesen bis hin zu Skispringen auf eine große Weichbodenmatte. Übungsleiter betreuten die kleinen Wintersportler und passten auf, dass in dem Trubel nichts passierte. Die Eltern wurden mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen versorgt. Daraufhin kam der Nikolaus noch in die Halle und verteilte kleine Geschenke.