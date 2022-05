In Zeiten, in denen es Vereinen und Verbänden immer schwerer fällt, Menschen fürs Ehrenamt zu begeistern, hat der Bezirk Südpfalz einen neuen Vorstand gewählt. Die Bezirksmeisterschaften am 21. Mai in Landau sind die erste Herausforderung für die neue Mannschaft. Im Stadion ist schon an diesem Samstag viel los.

Landau. Der Leichtathletikbezirk Südpfalz hat sich einen neuen Vorstand gewählt. Am 21. Mai veranstaltet der Bezirk seine Meisterschaften im Landauer Stadion. Dort kommen schon an diesem Samstag die besten pfälzischen Athleten der U20 und U16 zusammen. Die Jugend-Pfalzmeisterschaften beginnen um 10 Uhr mit Diskus- und 100-Meter-Entscheidungen.

Die TS Germersheim hat fünf Athleten und vier Athletinnen für den 100-Meter-Sprint U20 gemeldet. Danny Clauß könnte das Rennen bei den Jugendlichen machen. Tim Schütz vom TV Bad Bergzabern misst sich dann auch über die 200 Meter mit ihm. Bei den Mädchen tritt Ronja Walthaner vom ASV Landau an, ihre Zeit 13,03 Sekunden vom August 2021 zu verbessern. Sarah Jalloh von der TSG Grünstadt war vor 14 Tagen um Fünfhundertstelsekunden schneller.

Im Diskuswurf U20 wollen Paul Wagner vom VfL Bellheim und Benjamin Küver vom ABC Ludwigshafen Jerome Schwager (VfL Bellheim) den Sieg streitig machen. Im April schleuderte Schwager die Scheibe 50,17 Meter weit. Wagner tritt auch im Kugelstoßen und Speerwerfen an.

Mit Ehrenbrief ausgezeichnet

Im Bezirksvorstand sind Männer und Frauen, die es dem Nachwuchs ermöglichen, sich in Wettkämpfen zu messen. Zwölf Vereine waren am Bezirkstag in Rülzheim vertreten. Paul-Ludwig Schnorr (Wörth) als Vorsitzender hatte sich im Vorfeld dafür eingesetzt, wie alle Positionen besetzt werden können. Der pfälzische Präsident, Thomas Beyerlein aus Zweibrücken, ehrte zwei verdiente Mitarbeiter des TV Nußdorf. Er zeichnete Bärbel Jahner mit der Silbernen Ehrennadel des Verbandes und Markus Weber mit dem Ehrenbrief aus.

Mit großem Beifall verabschiedete die Versammlung Klaus Jacobs vom TSV Kandel, der Windener hat viel im Bereich Wettkampfwesen und auf dem Gebiet der Kampfrichter auf die Beine gestellt. Er kandidierte nicht mehr. Blumen gab es für die nicht mehr im neuen Vorstand vertretene Martina Link vom TV Nußdorf, die als Aktive im Hürdensprint, Hochsprung oder Siebenkampf in allen Altersklassen 50 Pfalzmeisterschaften errang. Sie ist weiterhin im Förderverein der Leichtathleten und Trainerin. „Irgendwann kann ja mal jemand Jüngeres kommen, sie ist auch noch aus demselben Verein“, sagt sie, die nicht genau weiß, wie lange sie im Vorstand war. 15 Jahre?

Die erste Herausforderung für die neue Mannschaft werden die Meisterschaften am nächsten Samstag sein.