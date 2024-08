Von den Aufsteigern konnten sich zum Saisonauftakt der Fußball-A-Klasse Südpfalz die Freimersheimer am besten aus der Affäre ziehen. Der ASV Lug/Schwanheim unterlag nach großem Kampf in Bellheim.

SG Freckenfeld/Winden – FC Wörth 2:4. 120 Zuschauer sahen die Führung für die SG durch Lucas Pfister (13.). Doch die hielt nicht lange: Lukas Link glich aus (18.). Wörth nutzte die Schlafmützigkeit der Gastgeber mit dem 1:2 von Fabian Eger (21.). Die weiteren Treffer: 1:3 Patrick Wirth (66., Eigentor), 2:3 Patrick Göltz (70., mit der Hacke nach Vorbereitung von Nico Wagner und Thomas Steger), 2:4 Geofrey Wangui (81., Freistoß aus 25 Metern in den Winkel).

SV Rülzheim – SV Rheinzabern 1:4. Wieder kein Erfolgserlebnis für die durchgereichten Rülzheimer. Doch sie gingen in dem fairen Kerwederby sogar in Führung durch Lucas Pfau (17.). Doch dann trafen vor 150 Zuschauern nur noch die abgezockten „Olympioniken“: 1:1 Fatih Bagci (24.), 1:2 Tayfun Kar (35.), 1:3 Adrian Scherer (47., 1:4 Arxhent Trupi (90.+4).

SV Klingenmünster – SV Minfeld 2:0. 100 Zuschauer sahen zum Saisonbeginn ein alles andere als spannendes Match. Nach der 1:0-Führung durch den Kopfball von Niklas Götz (3.) plätscherte das Spiel vor sich hin. Jason Klais erzielte das 2:0 in der 90. Minute nach einem verlängerten Ball per Kopf. Die Gäste hielten beim Mittelfeldgeplänkel gut mit, konnten aber keine zwingende Torchance verbuchen.

SV Hatzenbühl – SV Viktoria Herxheim II 2:3. Es war ein Derby auf hohem Niveau – kampfbetont, aber immer fair. Aufsteiger Hatzenbühl konnte bis zur Nachspielzeit ein Unentschieden halten. Die Torfolge vor 120 Zuschauern: 0:1 Sebastian Trapp (21.), 1:1 Matthias Daemrich (37.), 2:1 Manuel Weigel (55.), 2:2 Frederic Roth (74.), 2:3 (90.+5) Trapp per Kopfball. Nach dem entscheidenden Tor gab es eine Zeitstrafe gegen Hatzenbühls Yannick Paschold wegen Meckerns. - Zuschauer: 120.

FC Phönix Bellheim – ASV Lug/Schwanheim 4:2. Das Match, zu dem 250 Zuschauer kamen, wurde überschattet von einer Verletzung eines ASV-Spielers. Er prallte in der 15. Minute mit einem Bellheimer zusammen und ging schreiend zu Boden. Der Krankenwagen brachte ihn mit Verdacht auf Schulterbruch ins Krankenhaus, das Spiel war einige Zeit unterbrochen. Der Aufsteiger ASV präsentierte sich als starker Gegner, der einige Chancen ungenutzt ließ. Die Treffer fielen wie folgt: 1:0 Pascal Gaschott (16.), 1:1 Felix Scherer (30.), 1:2 Marvin Tursa (40.), 2:2 Louis Kuntz (81.), 3:2 Sven Kronemayer (89.), 4:2 Sergej Lutz (90.+3). Eine Zeitstrafe quittierte in der 89. Minute der Bellheimer Can Güner.

FSV Freimersheim – FVP Maximiliansau 2:1. Neuling Freimersheim hatte in der ersten Hälfte Ball und Gegner unter Kontrolle, ließ aber einige Chancen liegen. Das 1:0 vor 100 Zuschauern erzielte Joshua Moos in der 24. Minute mit einem „Traumtor“ nach einem Superpass von Patrick Lindner. Auch das 2:0 ging auf das Konto von Moos, der in der 47. Minute einen Foulelfmeter verwandelte (gefoult worden war David Müssig). Nach einem FSV-Abwehrfehler gelang dem FVP eine Minute später der Anschlusstreffer zum Endstand. Torschütze war Ruven Sommer.

TSV Billigheim-Ingenheim II – FV Neuburg 3:2. Rückkehrer Mike Kempf konnte in diesem ausgeglichenen Spiel für Neuburg zum 1:1 ausgleichen (30.). Johannes Hammer traf vor 130 Zuschauern zum zwischenzeitlichen 1:2 (37).