Die TS Germersheim verfolgt das letzte Saisonspiel des Tabellenführers beim TuS Haardt am Liveticker und kann es nicht glauben: Er verliert, sie ist Bezirksliga-Meister.

Was für ein verrücktes Saisonfinale in der Basketball-Bezirksliga: Die TS Germersheim überholt den lange führenden TV Bad Bergzabern II im allerletzten Moment. Zwei TVB-Pleiten auf der Zielgerade und der bessere direkte Vergleich zugunsten der Turnerschaft entscheiden den Krimi an der Tabellenspitze zwischen den beiden punktgleichen Teams.

Zwei Spieltage vor Schluss vier Punkte zurück

„Wir gaben natürlich die Hoffnung auf den Titelgewinn nach einer guten Runde nie auf. Wir erwischten einen guten Start, hatten in der Mitte krankheitsbedingt unseren Durchhänger, gewannen aber dafür wieder das Rückspiel gegen den Spitzenreiter TV Bad Bergzabern II. Aber ganz ehrlich: Als wir zwei Spieltage vor Schluss immer noch vier Punkte zurücklagen, glaubten wir natürlich nicht mehr wirklich an den Gewinn der Meisterschaft. Zumal der TVB zwei machbare Aufgaben vor der Brust hatte“, erzählt Marvin Ogidi, Abteilungsleiter, Trainer und Spieler. „Doch verlor Bergzabern am vorletzten Spieltag in eigener Halle deutlich gegen den BBV Landau – und plötzlich keimte wieder Hoffnung bei uns auf. Am letzten Spieltag war es dann ganz verrückt. Wir spielten nicht in Bestbesetzung. Nur drei Stammspieler waren dabei, vier Jugendliche halfen aus. Lange lagen wir gegen den 1. FC Kaiserslautern III zurück, drehten am Ende das Ding aber noch in einen knappen Sieg.“

Germersheims Korbjäger erhöhten damit den Druck auf den führenden TVB – der jetzt unbedingt den Saisonabschlusssieg beim Tabellensiebten TuS Haardt brauchte. Ogidi: „Wir hofften auf den Überraschungscoup, aber dachten insgeheim schon: In Neustadt, das muss doch für Bergzabern eine sichere Nummer sein. Was soll da passieren?“ Doch es kam anders. Der Titelkampf nahm eine ganz verrückte Wendung.

TuS Haardt stößt Spitzenreiter vom Thron

Je länger das Spiel dauerte und Bad Bergzabern nicht über einen Gleichstand oder eine knappe Führung hinauskam, desto mehr stiegen die Chancen für die Turnerschaft. „Wir verfolgten alle die Begegnung im Liveticker und konnten nicht glauben, was wir sahen. Total verrückt. Der TuS Haardt schaffte wirklich die Sensation und sorgte so für das bessere Ende für uns!“ Der TuS Haardt gewann schließlich mit 57:52 und stieß den Tabellenführer aus Bad Bergzabern vom Thron.

„Die TS Germersheim ist verdient das stärkste Team der Liga. Sie hat konstant Siege eingefahren und uns zweimal im Pokal und in der Liga geschlagen. Germersheim spielt aggressiv in der Verteidigung, schnell in der Offensive und hat einige junge Talente“, zeigte sich Bergzaberns Spielertrainer Philipp Rudolph als fairer Verlierer. „Bitter war in der Endabrechnung, dass wir im Rückspiel in Germersheim nicht den direkten Vergleich auf dem Schirm hatten und unnötigerweise zu hoch verloren.“

Ein einziger Dreier entscheidend

Am Ende entschied ein einziger Dreier mehr für Germersheim das Aufstiegsrennen. Bergzaberns 82:71-Hinspielsieg (plus 11) machte die Turnerschaft mit ihrem 63:49-Rückspielsieg (plus 14) wett und hatte so am Ende knapp die Nase vorn. Beide Teams beendeten die Runde mit je 24 Punkten bei einer Bilanz von zwölf Siegen und vier Niederlagen.

„Vor der entscheidenden Niederlage in Neustadt hatte uns im letzten Heimspiel Landau mit einer richtig starken Defensive überrascht, wie sie auch unsere erfahrenen Spieler noch nicht erlebt haben. Da hatten wir an diesem Tag keine Chance“, beschrieb Rudolph, wie seine Mannschaft gleich zwei Matchbälle auf der Zielgerade nicht nutzen konnte. „Zudem haben wir in der Rückrunde von Spiel zu Spiel immer mehr mit uns und den Schiedsrichtern gehadert, statt weiter wie noch in der Hinrunde auf unsere Stärken zu vertrauen und unser eigenes Spiel konsequent durchzuspielen. Was dann gegen den TuS Haardt passierte, war nur noch die Spitze des Eisbergs.“

Die Party findet nun in Germersheim statt, wo der Landesliga-Absteiger gleich im ersten Jahr den direkten Wiederaufstieg geschafft hat.