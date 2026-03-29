Von der ersten Minute an zeigt der Verbandsliga-Tabellenzweite TB Jahn Zeiskam dem FK Pirmasens II, wer Herr auf dem Platz ist. Marvin Benefo gelingt ein Tor des Monats.

Bereits in der 9. Minute fiel das 1:0 nach dem zweiten Eckball von Florian Simon, den Martin Musulin per Kopfball im Pirmasenser Tor versenkte. Schon fünf Minuten vorher hatte in einer ähnlichen Situation Josip Saravanja noch über das Tor geköpft.

Kurz nach dem 1:0 wurde nach einer guten Kombination ein Zeiskamer Schuss abgewehrt, ehe in der 16. Minute der FKP seinen ersten Torschuss weit neben das Gehäuse setzte. Nur eine Minute später lief bei den Gastgebern abermals ein super Angriff: Jannis Fetzner hatte mit einem tollen Schuss Pech, dass dieser vom Pfosten wieder ins Feld sprang.

Ball rutscht Benefo über den Fuß

In der 30. Minute folgte mit einem Freistoß von Torben Kirch der zweite Schuss der Gäste aufs Zeiskamer Tor – erfolglos, ebenso wie der dritte Angriff (36.). Inzwischen hatte auch Zeiskam einen Gang zurückgeschaltet. Im Mittelfeld plätscherte das Spiel vor sich. Nach einem weiteren Eckball von Simon vollendete Marcel Meinzer zum 2:0 (44.). Eine Minute später gelang Marvin Benefo ein Tor des Monats aus etwa 30 Metern zum 3:0: „Ich wollte eigentlich eine Flanke schlagen, aber der Ball ist mir über den Fuß gerutscht. Bei unserem derzeitigen Momentum gelingt so etwas. Schließlich wollen wir aufsteigen.“

Nach der Pause setzte der Pirmasenser Tim Braun einen Freistoß weit über das Tor (47.), ehe Ohlinger das 4:0 (51.) erzielte. Auch jetzt spielte nur noch der TB Jahn Zeiskam, vergab aber die eine oder andere Chance wie Josip Saravanja, dem einfach kein Treffer gelingen wollte. In der 86. Minute köpfte der FKP seinen ersten Eckball am Tor vorbei. Zeiskams Torwart Mario Prskalo verbrachte einen ruhigen Nachmittag, ohne ein einziges Mal wirklich geprüft zu werden.

Junges FKP-Team

„Es war uns schon klar, dass es schwierig wird“, sagte FKP-Trainer Jens Mayer, der in der Winterpause die Mannschaft übernommen hatte. „Zeiskam ist nicht unsere Kragenweite. Wir sind aber nach 20 Minuten ganz gut ins Spiel gekommen, haben mitgespielt, nach vorne war es jedoch zu wenig. Die Standard-Gegentore haben wir viel zu naiv eingefangen. Wir haben eine ziemlich junge Truppe, vom Mannschaftskader der ersten Mannschaft waren nur wenige dabei. Tom Lautenschläger – der letztes Jahr in Zeiskam überzeugt hatte –hatte zu wenige Einheiten trainiert. Deshalb habe ich ihn in der 58. Minute ausgewechselt.“ Dieser bemängelte die wenigen Torabschlüsse seiner Elf, „außerdem wurden uns die Standards zum Verhängnis“. Nächste Saison wechselt er zu Viktoria Herxheim.

Jetzt gegen Steinbach

„Nach 80 überlegenen Minuten ein hochverdienter Sieg für uns“, sagte Zeiskams Trainer Jannick Immel. „Erfreulich, dass wir das vierte Spiel in Folge zu Null gespielt haben.“ Teammanager Patrick Pfaff nannte es einen „nie gefährdeter Sieg“: „Wir haben dem Spiel unseren Stempel aufgesetzt, wenn wir auch ab der 30. Minute etwas zu passiv waren.“ Der Sportliche Leiter Manfred Weck sprach sogar von einem überragenden Spiel. „Das war so eindeutig, der Gegner hatte überhaupt keine Chance – so dominant waren wir.“ Im nächsten schwierigen Auswärtsspiel in Steinbach gebe es keine Schönspielerei. Auch da müssten drei Punkte her.