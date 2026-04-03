Im Pokalwettbewerb des Kreises Südpfalz stehen in Neuburg (gegen SG Klingenmünster) und Schwanheim (gegen Billigheim-Ingenheim II) die Halbfinals an.

Kommt es am 1. Mai im Kandeler Bienwaldstadion zu einer Neuauflage des Finals um den Südpfalzkreispokal von 2024? Diese Frage wird an den Osterfeiertagen jeweils ab 15.30 Uhr beantwortet. Am Sonntag erwartet der FV Neuburg die SG Klingenmünster/ Eschbach/ Göcklingen, am Montag tritt der TSV Fortuna Billigheim II beim ASV Lug/ Schwanheim an.

Am Maifeiertag 2024 besiegte der FVN die Luger vor 1350 Zuschauern in Billigheim durch späte Tore von Nuno Sartingen mit 2:0. 2024 trafen die Neuburger im Halbfinale auf die Spielgemeinschaft vom Klingbachtal und setzten sich mit 2:0 nach Verlängerung durch die Treffer von Felix Wunderlich und Kevin Pfirrmann durch.

Neuburg zu Hause ungeschlagen

Die Teams trennen in der Fußball-A-Klasse Süd vier Punkte. Die SG Klingenmünster gewann das Punktspiel im November mit 4:1. Das Rückspiel ist am 17. Mai. Die Bilanz der vergangenen 15 Jahre ist nahezu ausgeglichen. Im heimischen Derrück sind die Rot-Schwarzen eine Macht, sie haben als einziges Team noch kein Heimspiel verloren. Sie stehen zum dritten Mal im Halbfinale seit 2023. Damals verloren sie trotz drückender Überlegenheit in Büchelberg mit 6:7 nach Elfmeterschießen. Das Tor hütete Simon Reinhard, das 25-jährige Eigengewächs steht auch am Sonntag zwischen den Pfosten. In der vergangenen Saison wechselte er sich noch mit Mirco Ertel ab, seit dieser Saison ist er die unumstrittene Nummer 1.

Neuburgs Torhüter und sein Vorbild

Der Neuburger spielt schon immer für seinen Heimatverein. Als Verwaltungsfachangestellter der Stadt Landau kümmert Reinhard sich im Innendienst um Dienstleistungen rund um das Thema Straßenverkehr. Als Vorbild nennt er seinen Torwarttrainer Sascha Pfirrmann. Der langjährige Oberligakeeper des damals drittklassigen Karlsruher SC II habe ihn in seiner Entwicklung enorm nach vorne gebracht.

Reinhard („Natürlich ist mein Ehrgeiz groß, ins Finale einzuziehen“) strahlt viel Ruhe aus. Die Vorfreude der Neuburger Fußballfamilie ist riesig, über 30 helfende Hände sind an zwei Eingängen und verschiedenen Cateringständen rund um den Kunstrasenplatz im Einsatz. Die Möglichkeit auf den Relegationsplatz ist noch da. Sollte der Einspruch der Luger gegen die Wertung des Spiels in Hochstadt (die RHEINPFALZ berichtete) Erfolg haben, könnte sich Neuburgs Abstand auf den zweiten Platz auf fünf Zähler minimieren. FV-Sportvorstand Jochen Winter: „Auch wenn es tabellarisch noch möglich ist: Da fehlt mir aktuell etwas der Glaube, weil wir einfach zu inkonstant sind.“

Lug/Schwanheim spielt seine beste Saison

Neuburg gewann alle drei bisherigen Partien gegen das Führungsduo, ließ aber gegen Kellerkinder Punkte liegen. Die Langzeitverletzten Roman Walz (Muskelfaserriss) und Ian Völckel (Knieprobleme) fallen weiter aus. Mike Kempf führt mit zwölf Treffern die interne Torjägerliste an, spielt aber seit Jahresbeginn zur Unterstützung der einheimischen Talente nur noch in der zweiten Mannschaft.

Ben Braun ist der Lug/Schwanheimer Torhüter. Foto: van

Im zweiten Duell ist der ASV Lug/Schwanheim in der Favoritenrolle. Er spielt die beste Saison seiner Geschichte und steht seit dem elften Spieltag an der Tabellenspitze. Der erstmalige Aufstieg in die Bezirksliga ist greifbar nah. Doch Spielertrainer Kai Schacker wiegelt ab: „Die Fortuna ist eines der spielstärksten Teams der Liga, es wird ein heißer Tanz.“

Ben Braun zwei Jahre Torhüter in Billigheim

Der frühere Oberligatorjäger des SC Hauenstein ist die neue Allzweckwaffe im Luger Tal. Meist spielt er in der Innenverteidigung, im Spitzenspiel beim VfB Hochstadt stand er für den verhinderten Stammkeeper Ben Braun sogar im Tor. Doch gegen seinen früheren Verein steht Braun wieder zwischen den Pfosten. Er spielte zwei Jahre bei den Fortunen, 2024 kehrte er zu seinem Heimatverein zurück. Der 24-Jährige: „Ich hatte eine tolle Zeit dort, sammelte Erfahrung im höherklassigen Fußball. Doch dann zog es mich wieder zurück, ich bin eben fest verwurzelt im Ort.“

Nach seiner Lehre als Elektroniker bei Stadler + Schaaf in Offenbach schloss er die Meisterprüfung ab und meldete ein Nebengewerbe an. Zu Jahresbeginn wagte er den vollständigen Schritt in die Selbstständigkeit. In seinem Fachgeschäft für Elektrotechnik bietet er verschiedene Dienstleistungen wie die Installation von Photovoltaikanlagen oder den Einbau von Sicherheits- oder Schließsystemen an. Als Vorstandsmitglied ist er im Verein oft im Einsatz. Seine knappe Freizeit verbringt er meist auf dem Sportplatz.

Die Schiedsrichter

Am Montag trifft Braun mehrere frühere Teamkollegen. Er verspricht: „Die Vorfreude im ganzen Verein auf dieses Spiel ist enorm. Wir sind bestens motiviert und wollen unbedingt ins Finale einziehen.“

David Denkmann vom FC Bienwald Kandel leitet die Partie in Neuburg. Referee in Schwanheim ist Stephan Burkhardt (SV Dammheim), ein glühender Anhänger von Dynamo Dresden.