Nachsitzen an der Mechtersheimer Kirschenallee: Der Verlierer der Partie TuS 08 Schaidt - SV Obersülzen (am Mittwoch, 19.30 Uhr) steigt in die A-Klasse ab, der Sieger bleibt in der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz. Schaidts Spielleiter Achim Rinck gibt sich nach dem 3:3 bei Meister Ludwigshafener SC zuversichtlich: „Die Jungs haben alles reingeworfen, ganz viel Leidenschaft gezeigt. Wir waren näher am Sieg dran als der LSC.“ Der Trend spricht für die Gelb-Schwarzen aus dem Landkreis Bad Dürkheim. Sie haben nur eine der jüngsten sieben Partien verloren. Schaidt gelang nur ein Sieg in den vergangenen neun Spielen. Der Einsatz von Torjäger Nico Rinck (Muskelverhärtung) und Innenverteidiger Anthony Leonhardt (Bänderriss im Sprunggelenk) ist fraglich. Verliert Schaidt, kommt es am Samstag (17 Uhr) in Offenbach zur Partie SG Freckenfeld/Winden - FC Bavaria Wörth um den Ligaverbleib in der A-Klasse Süd. kebe