Wird der Theodor-Heuss-Platz das neue Mekka für Stabartisten in Landau? Dennis Schober, selbst Springer, bringt Weltklasse in die Stadt. Oleg Zernikel und Lamin Krubally haben am Donnerstag ein Heimspiel.

Bitte mehr davon! Lamin Krubally präsentierte sich am Sonntag am Tegernsee in einer glänzenden Verfassung. Mit 5,55 Metern sprang er Hausrekord und machte einen gewaltigen Sprung in der deutschen