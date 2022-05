Ein dreister Fall von Diebstahl: Wer hat die FCK-Fahne gestohlen, die Edesheimer Jungs am Tag des ersten Relegationsspiels des 1. FC Kaiserslautern an der Straße aufgehängt haben? Papa fuhr auf den Betzenberg, Sohnemann Bennet (10) blieb zu Hause. Er hatte Johann und die Schulkameraden Philipp und Jakob zum gemeinsamen Fußballabend vor dem Fernseher eingeladen. Bennet besorgte Chips und Getränke, also alles, was harte Jungs zu einem gelungen TV-Fußballfest benötigen. In der Euphorie hängten die Freunde eine größere FCK-Fahne am Ortseingang auf. Vor dem 5:1 gegen Duisburg hatte Bennet sie sich im Fanshop gekauft. In FCK-Vereinsfarben gekleidet, schauten die Jungs kurz vor Spielbeginn nach der Fahne – und stellten entsetzt fest, dass sie entwendet wurde. Eigenständig Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Hatte die Polizei sie weggenommen, weil sie irgendetwas behinderte? Der Papa verneint: Er habe angerufen, die Polizei habe von nichts gewusst. Die Jungs haben Anzeige bei der Polizei in Edenkoben erstattet. Böser Unbekannter: Schaffen Sie es rechtzeitig vor dem Rückspiel in Dresden, die Fahne wieder an Ort und Stelle aufzuhängen?