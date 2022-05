Nach einer kurzen Aufgabe legen die Wettbewerbe auf dem Landauer Ebenberg eine Pause ein.

Ruhetag auf dem Landauer Ebenberg, nachdem auch der zweite Wertungstag herausfordernd war. Frühe Schaueraktivität und starke Gewitter am Nachmittag führten am Montag zu einer Zwangspause der deutschen Segelflug-Meisterschaften der Frauen. In der 18-Meter-Klasse behauptete Katrin Senne aus Sindelfingen am Sonntag Platz eins.

„Komplett blau“

Große Pulks aus kreisenden Segelflugzeugen konnten über Landau bewundert werden. Die Pilotinnen versuchten die Abflughöhe zu erreichen, um in den Pfälzerwald zu gleiten. Wolken und gute Thermik gab es nur dort. „Die Rheinebene war komplett blau, keine Wolken, die schwache Aufwinde anzeigen“, teilte Stefan Sauerhöfer mit. Die Wettbewerbsleitung mit Georg Theisinger reagierte auf die Vorhersage, dass sämtliche Thermik zunichtegemacht würde, und setzte eine „AAT“ an: eine möglichst große Strecke in einer festgelegten Zeit fliegen. Die Pilotinnen hatten breite Wendezylinder im Bereich Donnersberg und Rothenberg im Odenwald. In diesen Zylindern konnten sie sich ihre Wendepunkte individuell aussuchen. Sie hatten zwei Stunden Zeit, um die größtmögliche Schnittgeschwindigkeit zu erzielen.

Knapp 145 Kilometer

Senne flog knapp 145 Kilometer. In der Standardklasse liegt die aus Cottbus stammende Sabrina Voigt nach zwei Flügen vorn, in der Clubklasse Elena Mascus aus Idstein. Die Wertung bei den Junioren: In der Clubklasse verdrängte Lukas Dinger aus Ethenheim mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 82 km/h Luka Brune auf Platz zwei. In der Standardklasse konnte Jens Kammerer aus Gondelsheim seinen zweiten Tagessieg verbuchen.