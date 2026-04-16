Andreas Ziggel hat spät seine Leidenschaft für den Radsport entdeckt. In Schweigen nimmt er am Jedermannrennen teil. Vorher erzählt er von Problemen mit Autos und Radwegen.

Die Teilnehmerzahlen gehen nochmal durch die Decke: Über 900 Radsportler sind bisher für die Jedermannrennen über 50 und 100 Kilometer beim Großen Preis der Südlichen Weinstraße in Schweigen am 25. April gemeldet. Die 100 Kilometer gehören zu den UCI Gran Fondo World Series. Es ist ein Qualifikationsrennen für eine weltweite Rennserie, an deren Ende das Weltfinale in Japan ausgetragen wird. Andreas Ziggel ist auch dabei.

Dabei ist es noch nicht mal zwei Jahre her, als er sich sein erstes Rennrad zulegte. Beim Ebenberg Parkrun in Landau lernte er Fabian Flachsland kennen, der ihm Lust auf Ausdauersport machte. Zu Weihnachten bekam er einen Startplatz für den Halbmarathon in Landau 2024 geschenkt. Zum Training ging er fortan nahezu jeden Samstag zum Ebenberg Parkrun, er wohnt ganz in der Nähe. Flachsland trieb ihn noch mehr an.

Direkt angemeldet und Spaß gehabt

Ziggel lief danach die zehn Kilometer unter 40 Minuten. „Da bin ich schon verbissen drangegangen. Es ist zwar schön, das geschafft zu haben, es ist jedoch nicht so ganz das, wie ich den Sport betreiben will. Ich will einfach Spaß dabei haben“, sagt der 38-jährige, der auch am Rennrad Gefallen fand. „Direkt angemeldet“, schrieb er im Februar in die WhatsApp-Gruppe vom Gruppetto Südpfalz, einer Community für ambitionierte Rennradfahrer in der Südpfalz. Einer postete den Zeitungsartikel zum Jedercup in Bellheim.

Nach dem Rennen auf dem einen Kilometer langen Kurs, den es 30-mal zu fahren galt, war es um ihn geschehen. „Also, das war ja der Wahnsinn. Windschatten fahren, den Gegner zurechtlegen. Eine Gruppe büchst aus. Geht man mit? Lässt man sie ziehen? Positionswechsel, man brüllt sich an. Das Feld wird dichter. Ausdauersport, bei dem es mentale Fähigkeiten braucht“, erzählt Ziggel, der Parallelen zum Motorsport sieht, den er als Kind und Jugendlicher betrieb: „Klar, da braucht es diese Kombination auch. Aber so intensiv ist das nicht.“

Große Probleme beim täglichen Radfahren

Zur Arbeit zu Daimler in Wörth pendelt er gerne. „Mit zwei Kindern muss man die Zeit schon sinnvoll nutzen. Generell fahre ich am liebsten frühmorgens. Alleine, keine Autos.“ Das sei so eine Sache. Ganz ungefährlich sei das Fahren auf der Straße nicht. Er vermeide dies gerne. „Bei dem Thema könnte man leider ganze Bücher schreiben. Es gibt große Probleme. Die meisten Radwege sind für Rennräder einfach ungeeignet, nicht gepflegt, von Laub und kaputten Glasflaschen, Wurzeln und Schlaglöchern übersät. Gute Radwege werden genutzt, die meisten sind für Geschwindigkeiten jenseits der 30 Stundenkilometer aber schlicht zu gefährlich.“

Und auf der Straße? Er wünscht sich mehr Verständnis von Autofahrern, keinen Hass und keine Bösartigkeit. „Man wird angeschrien, angespuckt, mit kaum Sicherheitsabstand überholt, gar mit Montagefett beworfen. Mit dem Scheibenwischwasser benebelt zu werden, ist schon ein Klassiker“, sagt Ziggel. „Nur weil man ein paar Sekunden hinter jemand herfahren muss, der schneller als ein Mofa ist?“ Doch lieber Radwege fahren? „Wenn es sie denn gäbe, gerne. Zu 100 Prozent.“

Die Lust minderte dies jedoch keineswegs. Das Rennen in Schweigen ist er vergangenes Jahr schon gefahren. „Da hatte ich etwas Pech, habe zwei Mal eine Gruppe verloren.“ Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl werde es etwas anders. „Die ersten Kilometer könnten vielleicht etwas chaotisch werden, da muss man halt aufpassen. Ich will Spaß haben, versuche aber natürlich, trotzdem gut mitzufahren.“

Info

Am kommenden Sonntag, 11 Uhr, am Weintor bietet das Bundesliga-Team Bike Aid Südliche Weinstraße eine Ausfahrt für Jedermann an, bei der Teile der Strecke abgefahren werden.

Die Anmeldefrist wurde bis Sonntagabend verlängert. Es wird keine Nachmeldungen geben. Anmeldung unter gp-suew.de

