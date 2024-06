Weitspringerin Mikaelle Assani aus Kuhardt zeigt sich für die Leichtathletik-EM in Rom gerüstet. Der aus Landau stammenden Hürdensprinterin Ricarda Lobe fehlt die Norm.

Assani (SCL Heel Baden-Baden) sprang gerade in Dessau beim Sieg von Malaika Mihambo mit 6,65 Metern auf Platz drei. „Jetzt gilt es, noch weiter an den Stellschrauben zu drehen und meine Leistungen im Bereich meiner persönlichen Bestleistung zu etablieren“, sagt Assani, deren Bestleistung bei 6,91 Metern steht. Am 11. Juni steht in Rom die Qualifikation an. „Dort will ich auf jeden Fall unter die besten acht und bestenfalls um eine Medaille mitspringen“, so die 21-Jährige.

Lobe tut Erfolg in Leverkusen gut

Ricarda Lobe (MTG Mannheim) gewann über 100 Meter Hürden in Leverkusen, ist aber aller Voraussicht nach nicht für Rom qualifiziert. Die Landauerin hatte im April ein gutes Trainingslager in Florida, verpasste mit 12,99 Sekunden die Norm um eine Hundertstelsekunde. Nach der Rückkehr stürzte sie bei einem Wettkampf in Österreich und zog sich Blutergüsse und Schürfwunden zu. „Dass ich nur drei Tage später mit 13,07 Sekunden in Leverkusen gewinnen konnte, hat mir extrem gutgetan. Natürlich ist es aber ärgerlich, dass ich mehrmals knapp an der Norm gescheitert bin. Ich weiß, dass ich es könnte, dazu müssen die Rennen aber auch technisch besser sein, als die letzten es waren.“

Nach langer Verletzungspause fehlen Lobe Weltranglistenpunkte, die für die Qualifikationen relevant sein können. „Ich muss jetzt wieder Konstanz reinbringen. Dann liegt der Fokus auf dem Punktesammeln, um mich für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren“, sagt die 30-jährige.