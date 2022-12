Die Bananenflankenliga Südpfalz, in der Kinder mit Handicap kicken, hat im Soccer-Center von Bennys Fitnessworld Weihnachten mit den Schirmherren Dietmar Seefeldt und Dominik Geißler gefeiert. Die Rolf-Epple-Stiftung in Landau und das Weingut Anton aus Herxheim spendeten dem Verein dazu insgesamt 2000 Euro. Der Bundesvorstand aller Bananenflankenliga-Verbände, Stefan Schmitzer, trat zum Elferschießen an und konnte Torhüter Marc Grosse nicht bezwingen. Exprofi Benny Auer musste auch noch ran. Die Bewirtung hatten die Ladies Circle 46 Südliche Weinstraße übernommen. Die gemeinnützige Rolf-Epple-Stiftung engagiert sich seit Langem für das Projekt für Kinder mit geistigen Beeinträchtigungen.