Dominique Hartmann, Sportfachberater für den Landkreis Germersheim, hat auf die Glatteiswarnmeldung reagiert und das am Mittwoch angesetzte zweite Hallenfußballturnier der Grundschulen in Maximiliansau verlegt. Seine Nachricht an die beteiligten Schulen: „Leider muss ich das Hallenturnier auf Donnerstag verschieben. Der Transport der Kinder bei Blitzeiswarnung ist nicht zu verantworten. Wenn ihr keine Mannschaft am Donnerstag organisiert bekommt, dann meldet euch bitte per Mail an mich. Ist dann leider so. Danke an Andreas Gensheimer, der uns die Halle am Donnerstag zur Verfügung stellt. Spielplan und Spielort bleiben gleich.“ Gensheimer ist Rektor an der Tullaschule.