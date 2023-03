Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

159 Jugendmannschaften aus ganz Europa sind beim internationalen Cordial-Cup in Tirol angetreten. Die Viktoria Herxheim war mit drei Teams dabei. Den Jüngsten gelang ein Überraschungscoup.

150 Spieler, Betreuer und Fans waren in die Kitzbüheler Alpen gereist, wo an Pfingsten eines der größten Jugendfußballturnier Europas ausgetragen wurde. Der Herxheimer Verein hatte Qualifikationsturniere in allen Altersklassen (U11/U13/U15) ausgerichtet