Bei der Weltmeisterschaft im Freestyle- Skateboarden hat Wolf Buck Pech, dass es zu regnen anfängt. Seine besten Läufe kommen nicht in die Wertung. Was ihm ein vielfacher Weltmeister für die Zukunft rät.

Wolf Buck hat bei den World Freestyle Skateboarding Championships, der Weltmeisterschaft im Freestyle- Skateboarden, in Brandenburg an der Havel einen guten vierten Platz in der Amateurklasse belegt